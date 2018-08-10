Posted by admin

马鲁夫阿敏脱颖而出成为副总统候选人

佐科威今天到普委会报名参选2019年总统选举

【雅加达点滴新闻网8月9日讯】2019年总统选举，争取蝉联总统宝座的佐科威其副总统搭档人选谜团昨日终于揭开了。

佐科威在九位联盟政党总主席的陪同下，亲自宣布印尼伊斯兰教士（MUI）中央理事会总主席马鲁夫阿敏（KH Ma’aruf Amin)为2019年总统选举的副总统候选人。佐科威在雅京南区门腾一家餐厅召开的新闻发布会上宣布马鲁夫阿敏为副总统人选。佐科威和联盟政党的决定，让政治观察家跌破眼镜，因为佐科威公布之前，大家都看好宪法法院（MK）前院长玛弗德（Mahfud MD）。

印尼第四任总统瓦希德（Abdurrahman Wahid）女儿，瓦希德研究所中心执行主任 燕妮瓦希德Yenny Wahid) 周三（8月8日）在雅京一场座谈会上还说，班渣西拉思

想指导委员会成员（BPIP）玛弗德若获提名为2019年副总统候选人将获得印尼伊斯兰教士联合会(PBNU)和瓦希德家属的支持。同时玛弗德也能被第二大穆斯林团体穆罕马迪亚(MUHAMMADIYAH) 亦能接受的副总统人选。

玛弗德坦承周四（9日）早上他还被佐科威召见，要他准备个人简历，甚至要他量身定做佐科威喜欢的白色衬衫，获得提为副总统几乎已成定居。然而，世事难料，情况却突然发生了戏剧性的变化，印尼大学法学教授的玛弗德教授只能暂时让步实现他的副总统梦。但是这位曾担任PKB国会议员和在我国第四任总统瓦希德时代当任国防部长和人权法律部长的玛弗德博士也能以恢宏大度接受这个事实。

政治就是一门妥协的艺术，1943年出生于丹格朗的马鲁夫阿敏或许就是经过冗长的协商谈判后各联盟政党能够接受的佐科威搭档妥协人选。

昨日，陪同佐科威召开记者发表会的联盟政党总主席和秘书长，即斗争民主党（PDIP）、国民民主党（Nasdem）、从业党（Golkar）、建设团结党（PPP）、人民良心党（Hanura）、民族复兴党（PKB）、印尼团结党（Perindo）和团结公正党（PKPI）、及印尼团结互助党（PSI）。

佐科威也宣布今天（10日）在最后一天的期限，与马鲁夫阿敏一同到普委会(KPU)报名参选2019年正副总统选举。