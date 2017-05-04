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马哈蒂尔：

国家民族主义必须建立在国家和平的基础上

【安达拉通讯社5月4日讯】马来西亚尚具有影响力的前总理马哈蒂尔•穆罕默德(Tun Dr .Mahathir Mohamad)

说，国家民族主义必须建设在国家和平的基础上才具有意，国家主义情怀必须在互相包容和互相理解的国内和平氛围支撑下取得良性的平衡发展。

“不要让国家主义发展到最后成为极端主义，导致某一个民族敌对另一民族的激进主义思想路线，造成各民族彼此之间的互相敌视。任何个人生长在一个国家，当然，他必须对生长的国家产生好感，因此将尽最大责任保卫国家的意愿，但是，当民族主义往极端主义趋势发展时，民族主义将带给国家负面的影响。“周四(5 月4日)，马哈蒂尔出席在雅加达举行，以“和平的媒体新闻和冲突的化解”题为的国际研讨会上这样说。

他认为，民族主义和捍卫国家都是每位国民拥有的精神，但是民族主义需要建立在一个良好的基础上，不然将容易误入迷途，特别是年轻一辈，认为任何国内事情都能以英勇的手段来解决。

“比如，迄今为止，没有一门学校的课程是以和平为主题的教材。众所周知，学校教给我们教的是普通历史和许多涉及战争的历史。当战争勇士的形象被描绘成一些伟大的事情时，无形中将把年轻人在成长过程中误入迷津，推向极端主义的方向。”他解释说。

过于强烈的民族主义，若不具有充分理解和平主义的思维及世界观，将很容易对年轻一辈会产生不利于国家发展的负面影响。

因此，马哈蒂尔强调必须加强年轻一辈的教育，充实他们的和平价值观的重要性，教育年轻一辈，捍卫国家必须建立在国家和平的基础上才有意义。