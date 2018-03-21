Wednesday, March 21st, 2018 | Posted by

香港特区投资访问团至印度尼西亚考察

24位香港商人到印尼考察商机，由印尼投资统筹机构（BKPM）投资环境发展部副部长法拉（Farah Ratnadewi） 和 BKPM 达发展经济特区的印尼商会副主席Sanny Iskandar 依斯干等官员周一（3月19日)在不同的地方接见他们。

24位香港商人到印尼考察商机，由印尼投资统筹机构（BKPM）投资环境发展部副部长法拉（Farah Ratnadewi） 和 BKPM 达发展经济特区的印尼商会副主席Sanny Iskandar 依斯干等官员周一（3月19日)在不同的地方接见他们。

 

来自香港福州十邑总商会和香港再生资源总商会的代表团企业家，计划在印尼投资。在他的介绍中，Tri Tharyat总领事说，代表团想知道怎处理进出口许可证，公司申请许可证，海关税收和投资许可证等相关讯息。

BKPM解释说，印尼开放外资的投资领域包括采矿，石油，建筑，运输，港口和旅游开发等领域。他还介绍了北苏门答腊，北加里曼丹，北苏拉威西和巴厘岛的4个具有潜力发展的地区。除此信息外，代表团还获得了海关总署代表提交的进出口手续。印尼公证检测公司代表也出席了这次座谈会。

印尼几个工业区开发商代表也出席会议，如Jababeka工业园区，BP巴淡岛，勿加西工业园，Marunda集装箱中心和Karawang工业园区。他们都向香港代表团提供了投资的相关资料和信息。

香港商务代表团考察行程还配备了在茂物实地考察，PT Teknotama环境Internusa丹格朗和PT Prasadja Pamunah废物处理再生能源公司。

除上述活动外，总领事Tri Tharyat在致辞时欢迎香港商人代表团在雅加达。出席以上活动的还有香港贸易协会总干事和香港贸发局雅加达总监，香港印尼商会代表，印尼香港商会等宾客。

香港经贸处和贸发局官员都对此次访问表示赞赏，并鼓励更多的香港商界到印尼投资和尽快落实投资方案。

代表们还在棉兰开展考察活动，并将由北苏门答腊省省长及其工作人员和其他相关部门官员接待此次的访问考察团。

（印尼驻香港总领事馆供稿）

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