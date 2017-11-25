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首都警察发布

攻击诺菲尔巴斯瓦丹两名嫌犯素描画图片

【雅加达Liputan6.新闻网11月24日讯】雅京首都警察发布肃贪会（KPK）资深调查员诺菲尔 巴斯瓦丹（Novel Baswedan）于4月11日在雅京北区椰风新城住家附近作晨运时遭两名不明身份歹徒以硫酸袭击致使他双眼受重伤的嫌犯素描画图片。

“如果这次证人证言的结果是百分之九十准确，这两个素描画图片就是涉嫌以硫酸袭击诺菲尔 巴斯瓦丹的歹徒。”雅京首都警察伊丹姆（Idham Azis）警察少将周五（11月24日）在雅京南区库宁岸肃贪会大厦举行新闻发布会上如是说道。

根据伊丹姆说，他已经调查了约66名证人。在66名证人中，雅京首都警察调查员发布攻击诺菲尔巴斯瓦丹两名嫌犯素描画图片。

据伊丹姆说，事实上两周前警方一直想提供有关诺菲尔 巴斯瓦丹于今年4月11日遭到不明分子攻击的相关调查信息。

“我们在雅京首都警察局再作进一步调查工作，并继续进行调查我们已经形成包括地方警察和警察总部的167人团队。”伊丹姆如是说道。

众所周知，诺菲尔遭到硫酸袭击事件与他义无反顾处理政府高层涉嫌腐败案件有密不可分的关系。所以诺菲尔曾经遭到六次的人身攻击。据诺菲尔说，他在2011年一辆车差点撞到他正在骑摩托车。起初诺菲尔认为这是一个正常发生车祸的事情。然而，接二连三类似对他人身的攻击却一直重演在他的日常生活中，但是他说从不畏惧，因为身为肃贪会调查背负的任务本就是随时会受到不法分子的人身攻击等风险。