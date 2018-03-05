Monday, March 5th, 2018 | Posted by

预计 17个国家计划参加庆典活动
亚洲基督教徒普世青年大会将在万鸦老举行2018年复活节

雅加达天主教教堂为教徒举行婚礼弥撒一景。

雅加达天主教教堂为教徒举行婚礼弥撒一景。

 

【万鸦老安达拉新闻网304日讯】预计有17个国家和100个教会教派将于46日至13日参加北苏拉威西省万鸦老市Minahasa县举行的亚洲基督教普世青年大会（AEYA）和2018年复活节（AEC）庆祝活动。

我们已经准备好就绪为迎接亚洲基督教普世青年大会2018年复活节庆祝活动可以圆满成功。”北苏拉威西省地方秘书Edwin Silangen 周六（33日）在万鸦老如是表示。

Silangen乐观地认为，地方政府和所有利益相关者将能够共同努力，成功实现以“主，让你的光明和真理为我们带来福星”这一国际主题以及北苏拉威西省政府主题的议程“上帝创造的Torang Samua

Silangen补充说，该委员会还将为语言学家做准备，因为来自17个亚洲国家的数百名青年将参与这一活动。 这些国家是印度尼西亚、马来西亚、香港、柬埔寨、缅甸、不丹、日本、斯里兰卡、孟加拉国、韩国、澳大利亚、印度、巴基斯坦、菲律宾、尼泊尔、台湾和新西兰。

Sinyo H Sarundajang省长时代的环境局局长邀请委员会利用社交媒体，以便让所有印度尼西亚人民和国外的人知道国际议程。AEYAAEC的实施背景是解决当前世界青年人的问题。 有很多问题威胁到年轻人，特别是亚洲年轻人的行动方式，而最大限度地减少这种情况的努力之一是加强信仰和奉献精神。 因此，亚洲教会必须提前确定青年所面临的关键问题和确定其优先顺序，这些问题应该成为亚洲教会的优先事项。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=208099

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