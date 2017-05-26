Friday, May 26th, 2017 | Posted by

预估国家蒙受财务损失逾2000亿盾
国军总司令公布三名国军涉嫌购买AW 101直升机贪污案

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周五（5月26日）肃贪会（KPK）主席 阿古斯·拉哈尔佐（Agus Rahardjo-左)，国军总司令卡铎·努尔曼多（Gatot Nurmantyo–中）陆军上将和空军参谋长哈迪·查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将- 右）在雅京肃贪会总部会晤。

 

【雅加达罗盘报新闻网5月26日讯】周五（5月26日）国军总司令卡铎·努尔曼多（Gatot Nurmantyo）陆军上将与肃贪会（KPK）主席 阿古斯·拉哈尔佐（Agus Rahardjo）和空军参谋长哈迪·查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将在雅京肃贪会总部会晤后，向传媒揭露，根据国军宪兵部所进行的调查中发现有确凿的证据有三名国军成员在购买英国制造昂贵的Agusta Westland （AW） 101直升机中涉嫌贪污，并已被列为贪污嫌疑犯。

“根据国军宪兵部（POM TNI）与肃贪会和金融交易报告分析中心(PPATK)对采购AW101空军直升机所进行的一项调查。发现在这项订购协议中，国家可能蒙受财物损失高达2200亿盾。以当时的汇率1美元折合1万3000盾计算。” 周五，国军总司令卡铎在肃贪会总部如此说。

三名被指涉嫌贪污的犯罪嫌疑人，分别是姓名缩写为 FA空军上校、WW海军中尉上校和SS副中尉。POM TNI也寄调查6位国军成员证人和7位军企证人。

前任印尼空军参谋长阿古斯•苏普里阿特纳(Agus Supriatna)空军上将曾表示空军将采购六架AW101直升机，但是后来遭到新上任的空军参谋长哈迪·查延多（Hadi Tjahjanto）上将的否认。

佐科威总统也曾在2015年表示没有必要购买AW101直升机，因为价格太昂贵，也没有必要性，何况国家经济情况也不是很好。2017年初，一架AW101直升机已抵达我国并停靠在雅京哈利空军机场。

订购AW101直升机首次浮出水面是在2017年2月6日国军总司令卡铎在与国会第1委员会进行工作会议时表示完全不知情，因为订购协议是国防部签订，身为国军总司令却没有决定权订购国防装备。后来佐科威总统指示政治法律安全统筹部长维兰多 (Wiranto)进行协调。

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