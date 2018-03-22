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项目竣工后将带给沿线中小型企业巨大贡献

国企部长莉妮视察雅万高铁进展

【雅加达点滴新闻网3月21日讯】我国国营企业部长莉妮苏玛尔诺 （Rini Soemarno）周三（3月21日）亲自前往西爪哇万隆瓦利尼（Walini）Cikalong Wetan镇Kanangasari村视察正在建设中的雅万高铁工程进展。

莉妮与随行人员中午约十一点半抵达工地，戴上安全帽和工地马甲之后到周围的施工地点进行视察。莉妮向随同的媒体记者解说选择到瓦利尼施工地点主要是该地点是雅万高铁工程非常重要和关键的工程地段，以确保该项目能顺利进行。

“瓦利尼是雅万高铁工程必须建设隧道的关键路线。施工单位一开始已将隧道建设列为重要的施工阶段，因为建设隧道是非常耗时的施工阶段。” 莉妮在施工现场如斯说道。

不可否认，雅万高铁项目从一开始就存在种种难题，其中最为难以解决的是工程征地的问题，除了必须经过国营种植园地，需要相关单位的特别批示，雅万高铁沿线也必须经过当地居民的土地，但是佐科威政府把雅万高铁项目列为国家基础设施建设非常重要和具有战略性的项目，因此总统指示政府相关部门必须积极配合和给予大力的支持。

之前，民主党政客Roy Suryo还讽刺雅万高铁项目政治考量非常浓厚。

莉妮阐述，雅万高铁项目竣工后，对国家的整体经济增长，尤其是高铁沿线的中小型企业将做出巨大的贡献，提升当地居民的经济活力和改善居民的生活水平，民众拥有更多的公共交通工具选择。莉妮乐观地说。结束考察后，莉妮当天达成传统火车返回雅京。

由我国联营企业和中国高铁总公司成立合资公司（PT. KCIC）兴建的雅万高铁项目于2016年1月21由佐科威总统与中国国务院委员王勇在西爪哇万隆瓦利尼主持隆重的的奠基仪。

全长142.3公里，设计速度为每小时250公里，总投资预计超过59亿美元，由中国国家开发银行（CDB）融资的雅万高铁项目建设，原定将于2019年竣工，预计将延至2020年才能竣工通车。