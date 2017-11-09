Posted by admin

韩国希望通过印尼加强与东盟更紧密关系

佐科威在茂物行宫接待文在寅

【雅加达安达拉通讯社11月9日讯】周四（11月9日），佐科威总统和第一夫人伊莉雅娜(Iriana)，在西爪哇茂物行宫迎接到我国进行国事访问的韩国总统文在寅（Moon Jae-in）和夫人，两位国家领导人进行双边友好会谈。

虽然在进行接待贵宾礼仪过程中，草木盛开和鸟语花香亦拥有雨城美誉的茂物，当日天空还下着毛毛雨，但却没有影响接待国宾的礼仪节目，更不会减少宾主双方在热情友好的气氛中亲切的交谈。

除了中国巨大的国内消费市场，韩国也视东南亚为具有潜力发展的经济体，因此韩国总统文在寅为出席亚太经合组织(APEC)第二十五次领导人非正式会议及东盟与中日韩(10+3)领导人会议之际，也对印尼进行国事访问，希望透过印尼的访问，能加强韩国与东盟成员国的经贸关系。

除了与国家领导人的会谈，文在寅总统也与印尼企业工商界代表举行商业会谈，多家韩国驻印尼代表也参与谈论会。文在寅总统也特地与韩侨举行座谈会深入交换意见，了解和聆听韩侨在印尼经商的经验和遇到的问题。

据悉，印尼与韩国9日签署总额达19亿美元的基建项目谅解备忘录（MOU）。韩国国土交通部长官金贤美、印尼交通部长布迪 卡利亚苏玛迪 (Budi Karya Sumadi)与公共工程与住房部长巴苏基哈迪穆尔约诺（Basuki Hadimuljono）出席签字仪式。双方决定在交通领域加强合作与交流，并签署5项涉及生活交通、居民住宅、水资源基建的谅解备忘录。双方还决定加强水资源基础设施建设合作，成功推进印尼中部城市水力发电项目。

10日结束印尼访问后，文在寅将飞赴越南岘港出席APEC第二十五次领导人非正式会议。13日，文在寅将赴菲律宾马尼拉参加东盟领导人会议之后，14日出席东盟与中日韩(10+3)领导人会议，并将于15日返回韩国。