Thursday, November 9th, 2017 | Posted by

韩国希望通过印尼加强与东盟更紧密关系
佐科威在茂物行宫接待文在寅

周四（11月9日），佐科威总统和第一夫人伊莉雅娜(右)，在西爪哇四季如春的茂物行宫迎接到我国进行国事访问的韩国总统文在寅（左二）和夫人（左）。

周四（11月9日），佐科威总统和第一夫人伊莉雅娜(右)，在西爪哇四季如春的茂物行宫迎接到我国进行国事访问的韩国总统文在寅（左二）和夫人（左）。

 

周四（11月9日）我国总统佐科威与到我国进行访问的韩国总统文在寅逛商场，两位国家领导人还一起试穿蜡染巴泽(batik) 印尼传统服饰。

周四（11月9日）我国总统佐科威与到我国进行访问的韩国总统文在寅逛商场，两位国家领导人还一起试穿蜡染巴泽(batik) 印尼传统服饰。

 

【雅加达安达拉通讯社119日讯】周四（119日），佐科威总统和第一夫人伊莉雅娜(Iriana)，在西爪哇茂物行宫迎接到我国进行国事访问的韩国总统文在寅（Moon Jae-in）和夫人，两位国家领导人进行双边友好会谈。

虽然在进行接待贵宾礼仪过程中，草木盛开和鸟语花香亦拥有雨城美誉的茂物，当日天空还下着毛毛雨，但却没有影响接待国宾的礼仪节目，更不会减少宾主双方在热情友好的气氛中亲切的交谈。

除了中国巨大的国内消费市场，韩国也视东南亚为具有潜力发展的经济体，因此韩国总统文在寅为出席亚太经合组织(APEC)第二十五次领导人非正式会议及东盟与中日韩(10+3)领导人会议之际，也对印尼进行国事访问，希望透过印尼的访问，能加强韩国与东盟成员国的经贸关系。

除了与国家领导人的会谈，文在寅总统也与印尼企业工商界代表举行商业会谈，多家韩国驻印尼代表也参与谈论会。文在寅总统也特地与韩侨举行座谈会深入交换意见，了解和聆听韩侨在印尼经商的经验和遇到的问题。

据悉，印尼与韩国9日签署总额达19亿美元的基建项目谅解备忘录（MOU）。韩国国土交通部长官金贤美、印尼交通部长布迪 卡利亚苏玛迪 (Budi Karya Sumadi)与公共工程与住房部长巴苏基哈迪穆尔约诺（Basuki Hadimuljono）出席签字仪式。双方决定在交通领域加强合作与交流，并签署5项涉及生活交通、居民住宅、水资源基建的谅解备忘录。双方还决定加强水资源基础设施建设合作，成功推进印尼中部城市水力发电项目。

10日结束印尼访问后，文在寅将飞赴越南岘港出席APEC第二十五次领导人非正式会议。13日，文在寅将赴菲律宾马尼拉参加东盟领导人会议之后，14日出席东盟与中日韩(10+3)领导人会议，并将于15日返回韩国。

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