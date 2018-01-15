Posted by admin

雅加达记者 收入低于工资标准

【雅加达安达拉新闻网1月14日讯】雅加达独立记者联盟（AJI）主席Ahmad Nurhasim表示，雅加达的记者收入仍然低于工资标准。

“在2017年12月接受调查和核实的31家媒体中，实际工资通常略有增长，但仍低于工资水平。” Nurhasim周日（1月14日）在雅加达如是表示。

Nurhasim说，从接受调查的媒体来看，只有一个全国性的大型印刷媒体，雅加达AJI设定的工资提供一个标准以上的工资，这笔工资是每月796万3949盾。

大型印刷媒体雇用记者每月870万盾。 此外，雅加达AJI还在印度尼西亚的两家外国媒体中发现了每月1500万盾和1200万盾的记者工资。

在外国媒体工作的记者通常在国家媒体有了几年的工作经验。

“为什么其他大媒体公司所付的公子较少，这需要进一步探讨，应该成为各媒体记者的一个大问题。Nurhasim说。

雅加达AJI调查发现，初学记者的工资范围从310万至640万盾。 大多数媒体雇用的记者在4百万盾范围内。

有些媒体甚至聘请了雅加达省最低工资的新闻记者。 2018年雅京最低工资标准（UMP DKI）为3600百万盾，而雅加达AJI则发现一些媒体雇用了3500万盾的初学记者。

“大多数受访者工作时间超过八小时，没有加班，这意味着记者薪水低，工作时间长，对加班没有任何补偿。擭urhasim说。

雅加达AJI宣布，获得体面工资的记者可以从事专业工作，并不想受到可能损害记者和媒体独立性的红包。体面的工资会提高新闻产品的质量。 小工资往往是记者收受专家贿赂的诱因。

“印度尼西亚的新闻和民主的未来是危险的，因为”新闻红包“带来的消息有可能对新闻自由产生毒害。” Nurhasim如是说道。