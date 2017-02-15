Wednesday, February 15th, 2017 | Posted by

雅加达地方首长选举顺利进行 将于4月19举行第二轮选举
钟万学获票率43％阿尼斯39.9%

1.斗争民主党总主席美佳娃蒂（右二）与钟万学（中）、查罗特（左二）、帕拉斯迪约.艾迪（左）手牵手合影。

1.斗争民主党总主席美佳娃蒂（右二）与钟万学（中）、查罗特（左二）、帕拉斯迪约.艾迪（左）手牵手合影。

帕拉波沃与阿尼斯－善迪亚卡。

帕拉波沃与阿尼斯－善迪亚卡。

佐科威总统与夫人伊里安娜在投票站投票。

佐科威总统与夫人伊里安娜在投票站投票。

美佳娃蒂与普安马哈拉妮在投票站投票。

美佳娃蒂与普安马哈拉妮在投票站投票。

卡拉副总统与夫人慕菲达在投票站投票。

卡拉副总统与夫人慕菲达在投票站投票。

 

【本报雅加达讯】周三（15/2）在雅加达举行的雅京地方首长选举顺利进行，根据LSI调查机构速计结果，钟万学－查罗特获票率43.2％领先，紧跟他们的是阿尼斯－善迪亚卡39.9%，接着是阿古斯－西尔菲亚纳16.9%。通常LSI调查机构的速计结果的误差幅度约1％。

因为每个候选人的获票率达不到规定的51.1%，因此将举行第二轮选举，估计第二轮选举将更加激烈。

印尼公众言论评估和讨论集团执行主任亨特里.沙特里约周三对记者说：“现在已肯定雅京地方首长选举将进入第二轮，因为第二号候选人钟万学－查罗特与第三号候选人阿尼斯－善迪亚卡的获票率相差不远，同时双方也不能达到51.1%选票。”

 

他说，估计第二轮选举将更加激烈，因为在第一轮已淘汰的第一号候选人阿古斯－西尔菲亚纳将起着决定性的作用，前总统苏西络将起着关键的作用。如果推举的政党民主党(Partai Demokrat)及其联盟决定与大印尼行动党(Gerindra)和福利公正党（PKS）联盟，阿尼斯－善迪亚卡的力量就变得更大。

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