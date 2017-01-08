Sunday, January 8th, 2017 | Posted by

雅加达及其周边地区轻轨列车
现已进入安装火车轨道阶段

雅加达及其周边地区如茂物、德博与勿加西轻轨列车（LRT）工程现已进入安装火车轨道阶段。

雅加达及其周边地区如茂物、德博与勿加西轻轨列车（LRT）工程现已进入安装火车轨道阶段。

 

【本报雅加达讯】雅加达及其周边地区如茂物、德博与勿加西轻轨列车（LRT）工程现已进入安装火车轨道阶段。

交通部长布迪周日在Jagorawi高速路 13 公里处，在交通部火车局局长帕拉斯迪约（Prasetyo Buditjahjono）与PT Adhi Karya 承建商第三运营经理本绒（Pundjung SB）陪同下，视察该轻轨列车工程的进展情况。

看完轻轨列车总体概述文件之后，布迪朝向安装U形桅杆头的顶部，从上面检查安装轨道的工作情况。

PT Adhi Karya 承建的这项轻轨列车工程项目目前正在加速进行。截至2016年底，

Cibubur-Cawang第一阶段工程已完成15％，而Bekasi-Cawang工程已完成10％，Cawang-Duku Atas已完成2％。

该项工程项目是由佐科威总统要求加快建设的八项基础设施项目之一，全长82公里。

第一阶段长42.1公里长包括Cibubur-CawangBekasi Timur-Cawang Cawang-Dukuh Atas，共有18座车站。 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=172467

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