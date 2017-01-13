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雅京3组正副省长侯选人首次辩论会

钟万学强调直接现金援助不能教育人民

【本报雅加达讯】周五，在雅加达Bidakara酒店举行的3组正副省长侯选人首次辩论会上，第2号雅京省长侯选人钟万学表示，直接现金援助不能教育人民，也不能减少社会不平等现象。

他说：“治理雅加达，减少社会不平等现象，我们靠的是六个方案，那就是确保医疗保险、确保有书读、确保有房住、确保交通便利、确保必需品供应和以分享方式提供营业资本，即将盈利的80％供经营者，20％供省政府，以后数量多了，将把20％的利润存放到合作社。”

他说，自2013年领导雅加达以来，他已成功减少失业人数，从8.3％降至6％，这是了不起的数字。

第1号雅京省长侯选人阿古斯承诺将发挥邻组与局委会效能，每年给他们10亿盾援助金，他也将发展中小微型企业，每营业单位给他们5000万盾资助。

阿古斯说，如果我当选雅加达省长，他在整顿与建设雅加达时将不会进行拆迁工作，因为他不愿伤害雅加达市民的心，同时他认为拆迁工作反而增加贫穷人民，因为他们被搬到组屋之后，远离平时他们寻找生计的地方，造成生活无着落。

他说：“他们迄今还在哭泣，因为他们被拆时没有得到赔偿与关注，他们现在仍然受到心里创伤和精神压力。”

第3号雅京省长侯选人阿尼斯表示，雅加达的运输路线已好久没有被整顿，其实雅加达已不断发展，为此，如果他当选雅加达省长，他承诺将整顿雅加达的交通系统，将把雅加达的交通系统连接起来，舒适的交通工具，收费仅5000盾。