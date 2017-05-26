Friday, May 26th, 2017 | Posted by

雅京马来由村恐怖袭击事件后
总统要求国会尽快完成反恐法令修正案

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周四（5月25日）晚间，佐科威总统在副总统卡拉、国家情报局（BIN）局长布迪古纳宛警察中将(Budi Gunawan) 、总统府幕僚长德登玛汝基(Teten Masduki)、副警察总长夏弗汀警察中将(Komjen Pol Syafruddin)、雅京首都警察长穆罕默德伊利雅宛警察少将（M Iriawan）、雅京军区司令扎斯宛迪（Jaswandi）陆军少将的陪同下，于周四（5月25日）晚间视察了24日晚发生自杀式爆炸袭击的马来由村公交站现场。

 

【Tempo新闻网5月26日电】周四（5月25日）晚间，佐科威总统在副总统卡拉（JK）、国家情报局（BIN）局长布迪古纳宛警察中将(Budi Gunawan) 、总统府幕僚长德登玛汝基(Teten Masduki)、副警察总长夏弗汀警察中将(Komjen Pol.Syafruddin)、雅京首都警察长穆罕默德伊利雅宛警察少将（M Iriawan）、雅京军区司令扎斯宛迪(Jaswandi)陆军少将的陪同下，于周四（5月25日）晚间视察了24日晚发生自杀式爆炸袭击的雅京东区马来由村(Kampung Melayu)公交车站连续发生2起自杀式爆炸袭击事件，造成5人死亡10人受伤。死者包括3名警员和2名疑是自杀式爆炸袭击者，其他伤者有5名警员和5名当时在场的平民。

雅京马来村恐怖袭击事件后，佐科威总统要求国会尽快修订关于肃清恐怖主义罪行的法令，为打击恐怖主义提供法律依据。佐科威总统表示全球几乎都面临恐怖主义的威胁问题。所不同的，其他国家均有明确的反恐法令，可以阻止恐怖主义扩散和袭击暴力事件，而我国反恐法令迄今尚未在国会通过。

“这是一个迫在眉睫并亟需获得妥善处理的事项，政府必须采取紧急措施，雅京东区马来由村恐袭炸弹事件就是最好的写照，所以我已经下令政治法律安全统筹部长尽快进行讨论和敲定反恐法令的修正案。” 佐科威总统视察了爆炸袭击现场后如斯说。

众所周知，自2016年以来，因为受多个社会民间组织的强烈反对因此在国会已就反恐修正案进行讨论，但至今仍迟迟未获得通过。

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