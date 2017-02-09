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雅京首都警长禁止11日进行游行活动

【雅加达Detik News新闻网7日讯】国家警察总部证实经已接受有关捍卫印尼伊斯兰教理事会教令（GNPF MUI ）将于本周六（2月11日）进行游行活动的申请函，警方希望本周六的游行不要带有政治色彩。

“不过本周六的游行由雅京首都警察通知警察总部，但是警方希望该游行活动不要带有任何政治色彩的活动，不然，警方将不发布示威游行准字。” 周二（7/2），警察总部公关事务主任波伊拉弗利阿玛尔（Boy Rafli Amar）少将在雅京南区雅京地方警察局如是说道。

众所周知，2月11日是雅京特区地方首长候选人竞选活动最后一日，之后将进入安静期，所以警方呼吁示威群众必须遵守对地方首长选举的有关规则。



“我们希望每组候选人最后一天竞选活动能和平进行。警方也呼吁各组候选人支持者必须遵守雅京地方普委会（KPU DKI）定下的竞选活动规则。”波伊拉弗利阿玛尔警察少将这样表示。

警察总部信息部主任马尔迪努斯.西敦布尔（Martinus Sitompul）警察上校表示，举办以上的示威游行活动是由捍卫印尼伊斯兰教理事会教令的示威群众举办。

“昨天捍卫印尼伊斯兰教理事会教令已告诉我有关本周六的游行计划。”马尔迪努斯.西敦布尔警察上校。

与此同时，雅京首都警察长穆罕默德伊利雅宛警察少将（M Iriawan）明确表示，禁止2月11日雅京特区进行任何游行活动。

“我在此声明，雅京首都警察不允许在11日有任何游行活动。” 伊利雅宛少将周二（2月7日）在雅京北区椰风新城（Kelapa Gading）人制足球场（Futsal）说。