Wednesday, January 10th, 2018 | Posted by

雅京首都警察：
确保摩托车可以通行雅京谭林街

图为禁止摩托车通行被取消。

图为禁止摩托车通行被取消。

 

【雅加达110日讯】雅京首都警察局（Ditlantas Polda Metro Jaya）确保摩多车能够通行谭林街至独立广场西街（Medan Merdeka Barat)。 这是最高法院判决撤销当地关于禁止摩多车通行规定的后续步骤。

如果省长的条例被撤销，我们将作出裁决。这意味着摩多车已经可以通行。”星期三（10/1）。雅京首都交通警察局长哈林（Halim Pagarra）警察上校周三（110日）在雅京中区Redtop酒店讨论雅京、茂物、德博、丹格朗和勿加西（Jabodetabek）摩多车使用安排时如是表示。

随着摩多车可以通行谭林街的条例，哈林确定没有更多的违规扣留摩多车驾驶执照。如果违反其他规定，摩托车手将被罚款。

还有其他违规行为，如反向通行我们仍然要开惩罚票。” 哈林补充说。

尽管已经确定了这一决定，哈林希望雅京特区省政府制定替代政策，也就是禁止已制定的单双车牌号通行谭林至独立广场西街。

我对这个取消的建议是，摩多车和四轮汽车应该要有同样的限制。”哈林如是说道。

值得注意的是，最高法院已经撤销了2014年雅京特区省长关于谭林街至独立广场西街禁止摩托车的第195号条例。

这一决定是在20171121日法官协商会议上决定的。大会由法官Irfan Fachruddin领导以及法官委员YosranIs Sudaryono见证。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=203143

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