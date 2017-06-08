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雅京首都警察长:FPI头目里兹克勿发动群众到机场示威

【雅加达安达拉新闻网6月8日讯】雅京首都警察长穆罕默德伊利雅宛警察少将（M Iriawan）呼吁捍卫伊斯兰阵线（FPI）头目里兹克 西合（Rizieq Syihab）若回国，不要发动群众到机场示威。

“警察没有刑事化伊斯兰教士，里兹克涉嫌色情刑事罪是个人的行为，不是群体的犯罪行为，因此若里兹克回国，不可以动员群众到机场示威。” 雅京首都警察长穆罕默德伊利雅宛警察少将周四（6月8日）在雅京如是说道。

伊利雅宛阐明，虽然FPI头目里兹克要动员群众到机场进行示威，但里兹克的法律程序不会停止，将继续审理。

这位前任西爪哇地方警察长伊利雅宛说，“里兹克和Firza Husein已被警方定为触犯社交网站色情淫秽法规的犯罪嫌疑人，是他们的私人不当行为与社会群众无关，为什么要参与到机场进行示威活动。”

伊利雅宛也传达如果里兹克从沙特阿拉伯返回印尼时不应该担心的消息。因为此前，通过社交媒体流传有关计划迎接里兹克及其家属和拥护里兹克的民众将在苏加诺 - 哈达国际机场（Soetta）进行示威活动。