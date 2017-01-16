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雅京首都警察长：

FPI非不可触碰的民间组织 违法就依法处置

【雅加达Liputan 6新闻网1月16日讯】雅京首都警察长穆罕默德伊利雅宛警察少将（M Iriawan）表示，对捍卫伊斯兰阵线（FPI）的所作所为，社会大众已经开始感到反感和引发恐惧感，因为FPI的暴力行为让社会大众的日常生活受到负面的影响。但是，伊利雅宛少将重申，FPI绝对不是不可触碰的民间组织， 若他们有违法的行为，绝对将依法处置，不可能让他们逍遥法外。 周一（16/1），伊利雅宛警察少将在雅京东区Cilangkap国军总部被媒体问及有关FPI近来让社会大众感到不安时，如斯说道。 伊利雅宛警察少将还说，若有证据显示FPI有违法行为，警方绝对毫无犹豫采取必要措施，依法处理任何违法的事件。 “我们仍在处理有关FPI头目哈比（Habib Rizieq Shihab）被指侮辱建国五原则（Pancasila）案件，周一（16/1），伊利雅宛警察少将这样表示。 伊利雅宛警察少将驳斥有关警方对FPI组织成员的暴力行为视若无睹，甚至听而不闻，纵容FPI在社会肆无忌惮进行系列不法行为而从来没有获得法律的制裁。社会大众普遍认为警方是害怕FPI发动的群体力量。 雅京首都警察长阐释，目前警方正在审查有关FPI头目哈比被指涉嫌不法的案件。其中是，警方将传召哈比有关他指控我国中央银行提供具有锤子和镰刀的新发行的国家货币。伊利雅宛警察少将说，以上哈比的指控完全是无中生有的不确实指控。 因为事实证明，央行发行的新纸币，完全没有锤子和镰刀的的图片，而是我国央行的标志，表示他 (Habib Rizieq Shihab)刻意散播谣言,制造社会不安。利雅宛警察少将说道。 此外，国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）上将也表示，我们不会对FPI有特别宽厚的对待，警方将严厉依法处理FPI的任何违法行为案件。 “原则上，谁违法，就将被依法处置，没有妥协的余地。” 警察总长狄托说。 FPI头目哈比因为不满雅京首都警察长伊利雅宛少将把去年12月2日的示威游行抗议活动定位推翻合法政府的阴谋，因此哈比要求国家警察总长狄托撤换伊利雅宛少将的职务。哈比还讽刺伊利雅宛少将不懂法律，建议他回去再修法律的课程。 “若把去年12月2日的示威游行抗议活动定位推翻合法政府的计划，那么当时到场慰问示威群众的佐科威总统和卡拉副总统岂不是以上推翻合法政府的共谋吗？ 哈比强词夺理地说道。