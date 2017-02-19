Sunday, February 19th, 2017 | Posted by

雅京首都警察将调动一万警员
维持2·21在国会集会的抗议活动

雅京首都警察公关主任拉登.帕拉波沃·阿尔戈·裕沃诺(Raden Prabowo Argo Yuwono) 警察上校

雅京首都警察公关主任拉登.帕拉波沃·阿尔戈·裕沃诺(Raden Prabowo Argo Yuwono) 警察上校

【雅加达点滴新闻网19日讯】据悉，多个民间社会组织将于周二（221日）在雅京中区史纳延国会大厦聚会并举行抗议活动。雅京首都警察将调动大约一万警员维持该抗议行动。

我们将动员一万警察人员确保221日抗议活动能安全进行。我们也将对抗议活动群众守卫和防护，避免发生不法事件。” 雅京首都警察公关主任拉登.帕拉波沃·阿尔戈·裕沃诺(Raden Prabowo Argo Yuwono) 警察上校周日（19/2）对点滴记者如是说道。

雅京首都警察周六（18/2）收到集会抗议活动计划的通知信函。抗议活动群众将于21日早上7点出发至国会前面。抗议活动群众即将在祈祷会后进行抗议行动。

此次的抗议行动的目的是因为雅京特区省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）涉嫌亵渎宗教案件的处罚要求。虽然该案件仍处于法庭庭审阶段。

警方呼吁抗议活动群众不要采取颠覆活动和扰乱社会秩序。抗议活动群众必须在那天下午6点之前解散，若群众不自动解散，警方将采取驱散行动。阿尔戈说，希望抗议活动群众尊重其他使用道路者，因此不会与其他社区活动受到干扰。

为了不妨碍上班族主要道路也不需关闭。”阿尔戈如是说道。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=175632

Posted by on Feb 19 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added