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雅京首都警察将调动一万警员

维持2·21在国会集会的抗议活动

【雅加达点滴新闻网19日讯】据悉，多个民间社会组织将于周二（2月21日）在雅京中区史纳延国会大厦聚会并举行抗议活动。雅京首都警察将调动大约一万警员维持该抗议行动。

“我们将动员一万警察人员确保2月21日抗议活动能安全进行。我们也将对抗议活动群众守卫和防护，避免发生不法事件。” 雅京首都警察公关主任拉登.帕拉波沃·阿尔戈·裕沃诺(Raden Prabowo Argo Yuwono) 警察上校周日（19/2）对点滴记者如是说道。

雅京首都警察周六（18/2）收到集会抗议活动计划的通知信函。抗议活动群众将于21日早上7点出发至国会前面。抗议活动群众即将在祈祷会后进行抗议行动。

此次的抗议行动的目的是因为雅京特区省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）涉嫌亵渎宗教案件的处罚要求。虽然该案件仍处于法庭庭审阶段。

警方呼吁抗议活动群众不要采取颠覆活动和扰乱社会秩序。抗议活动群众必须在那天下午6点之前解散，若群众不自动解散，警方将采取驱散行动。阿尔戈说，希望抗议活动群众尊重其他使用道路者，因此不会与其他社区活动受到干扰。

“为了不妨碍上班族主要道路也不需关闭。”阿尔戈如是说道。