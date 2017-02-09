Posted by admin

雅京首都警察不允许2月11日

在Istiqlal清真寺以外上街游行

【雅加达罗盘报新闻网09日讯】雅京首都警察证实经已接受几个伊斯兰民间组织将于本周六（2月11日）进行游行活动的申请函，但是雅京首都警方仅允许在Istiqlal清真寺范围内聚会，作宗教祷告，不可以让群众上街游行，妨碍公共交通。

“有几个伊斯兰组织，其中是组捍卫伊斯兰阵线（FPI）已经同意211聚会仅在Istiqlal清真寺进行宗教祈祷活动，不可以上街游行。” 雅京首都警察长穆罕默德伊利雅宛（M Iriawan）警察少将周四（9/2）在警察总部如是说道。

伊利雅宛说，FPI头目里兹克（Rizieq）也已同意改变原先由民族纪念碑（Monas）行走至印尼酒店环形路的游行活动的计划。

根据警情分析，示威游行活动将扰乱公共秩序。至于宗教活动，伊利雅宛确保不会有限制或约束的行动。

国家警察总部社会公关主任里克宛托（Rikwanto）警察准将也强调，国家警察将派遣警员协助雅京首都警察维持秩序。

雅京首都警察公共关系主任阿尔戈（Argo Yuwono）警察上校表示，警方仍然坚持禁止2月11日动员群众上街游行活动。

阿尔戈说，若游行全体不遵守警方的法令，警察当局有权解散被认为有破坏安全和公共秩序的群众，包括对肇事者采取惩罚行动。