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雅京轻轨铁路预应力混凝土箱梁倒塌

但该工程仍能在7月如期完工

【雅加达点滴新闻网1月22日讯】 雅京轻轨铁路工程由Kelapa Gading至Velodrome 的预应力混凝土箱梁（box girder）倒塌。仍在7月实现目标计划如期完工。

雅加达房地产商（Jakpro）总经理Satya Heragandhi表示，已经向PT Wijaya Karya（WIKA）确认承包商将为2018年亚运会项目如期完工。

“一般的情况下，所有的过程都会重新计算，但是我得到了WIKA的承诺，它不会干扰主要过程，所以我们仍然可以如期完工，我确认这个操作时间表的承诺。”萨迪亚（ Satya Heragandhi）周一（1月22日）在雅京接受采访时与记者如是说道。

然而，在这次倒塌的事件中，萨迪亚承认在未来的工作必须更加小心。 据萨迪亚介绍，当整个安装过程已经正确完成后才发生倒塌。

“更让我们感到不安的是它让我们回头看看我们所有的流程，以确保我们再次必须更加小心。“萨迪亚如是说。

众所周知，雅加达省政府拥有的轻轨铁路项目是由雅京特区企业（BUMD）管理，雅加达房地产有限公司管理雅加达省政府的轻轨铁路项目由PT Wijaya Karya国有企业承包商承建。

轻轨铁路第一走廊将有6个车站，例如Pegangsaan Dua,Kelapa Gading车站、Kelapa Gading商场车站、Kelapa Gading Boulevard车站、Pulomas车站、赛马场车站和雅京东区的Velodrome车站。

雅加达第一条轻轨将于7月完工，计划在8月份的2018年亚运会上使用。