Thursday, January 18th, 2018 | Posted by

雅京省长阿尼斯表示
首都三轮车的运营区域将根据居民需求而定

【雅加达安塔拉新闻网118日讯】雅京特区省长阿尼斯 巴斯威丹（Anies Rasyid Baswedan）打算恢复首都三轮车的运营而引发各界的批评，因为将导致雅京各地区严重阻塞的交通雪上加霜。为此，阿尼斯表示雅京三轮车的运行区域将根据居民的需求而定。

我们将在雅京重新组建人力三轮车，我们会根据人民的需求调整运作范围。”阿尼斯周四（118日）在雅京中区市政厅如是说道。

阿尼斯说，三轮车在雅京特区的每条街道上都不会随便运行，只能限制于某些住宅区域使用。

所以，雅京市民仍然需要三轮车运输的地区运营，换句话说，这将是一种住宅区的普通交通工具。”阿尼斯如是说道。

阿尼斯说，到目前为止，在雅加达的一些地区，三轮车仍然是日常的交通工具，这表明人们还需要三轮车。阿尼斯继续说，雅京的人力三轮车重现计划，是因为雅京某些居民还需要三轮车的服务。

如果三轮车的运作组织良好，肯定地点是受管制，若三轮车的运行规范获得适当的管理就不会制造交通混乱的现象。” 阿尼斯补充说。

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