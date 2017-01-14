Saturday, January 14th, 2017 | Posted by

雅京省长副省长候选人辩论会
警方出动1500警员维持治安

雅京普委会主席（KPU-DKI）苏玛尔诺（ Sumarno）解释有关雅京省长副省长候选人辩论会。该辩论会将在1月13日，1月27日和2月10日举行。

雅京普委会主席（KPU-DKI）苏玛尔诺（ Sumarno）解释有关雅京省长副省长候选人辩论会。该辩论会将在1月13日，1月27日和2月10日举行。

 

【雅加达TRIBUN新闻网讯】 雅京南区首都警察准备为2017年雅京省长副省长候选人辩论会保安工作。按照计划雅京省长副省长候选人辩论会于周五（113日）在Bidakara酒店举行。

雅京南区首都警察公共关系部门负责人普尔万达（Purwanta）警察少校说，警方出动1500警员维持治安。

普尔万达解释说，数千名警察人员将被分为四个环维持治安。第一环是在内部。第二环是在酒店的左右侧。第三环在街道旁，第四环是在酒店的出入口。

除了提供安全服务，警察部队也在调节酒店周围的流动车辆。预计来来往往的交通车辆不受干扰并能够畅通无阻。普尔万达补充说。

雅京特区普委会（KPU）举行2017年雅京特区省长副省长候选人辩论会。

三组雅京特区省长副省长候选人。即阿古斯尤多约诺（Agus Harimurti Yudhoyono）和茜菲雅娜（Sylviana Murni ）、钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）和查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）、阿尼斯巴斯威丹（Anies Baswedan）和善蒂雅戈乌诺（Sandiaga Uno）。

辩论计划将举行3次，分别是2017113日和27日以及210日。辩论将在国内多家电视台进行现场直播。

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