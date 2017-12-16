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雅京省政府正式

撤销两项有关填海造地工程的法规草案

【雅加达安达拉网】雅京省政府终于撤销两项填海造地工程的地方法规草案（Raperda），两项填海造地工程被撤销，即雅京北海岸战略领域空间计划及沿海地区和小岛屿分区的计划。

据报道，雅京地方议会（DPRD）已把雅京北海岸战略领域空间计划及沿海地区和小岛屿分区计划的地方法规草案提交给雅京省政府。

“我们已向雅京省政府提交此问题被撤销，不过我们将对此问题进行研究，所以我们早先撤销地方法规草案。”雅京特区省长阿尼斯.巴斯威丹（Anies Rasyid Baswedan）周五（12月15日）在雅京市政厅如是说道。

“撤销两项有关填海造地工程法规草案，不可能在2018年再讨论这件事。”雅京省长阿尼斯这样表示。

雅京省长阿尼斯阐述，雅京省政府承诺将对此问题成立工作小组，目的是雅京省政府研究和关注周围的区域安排，属于特别关注经济、地理、安全和社会。

“因为雅加达是一个首都，因此，至关雅加达的填海造地必须拥有全国战略的价值 ，并不是填海价值而已。”雅京省长阿尼斯说道。

雅京省长阿尼斯认为，我们迄今筹备的是以法律基础为成立工作小组，成立工作小组主要工作任务是填海岸区域安排、雅京小岛和设计新地方的规定。

此外，雅京省政府拥有设计新地方的规定的计划，不过我们希望填海造地工程的法规草案被撤销后，确定没有出现另外的问题。

“已了解我们对此法规任何结果，所以我们已制定法律基础，并在场没有发生淹没和转移周围的居民的计划。”雅京省长阿尼斯说。

众所周知，在雅京省长竞选中阿尼斯与善帝雅戈乌诺（Sandiaga Uno）承诺，我们将利用所有雅加达沿海地区的利益和公众利益。