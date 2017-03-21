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雅京特区选举第二轮投票

暂定选民名单增加15万6000名

【雅加达罗盘报3月20日讯】雅京特区普委会（KPU DKI）向选民数据处理委员会委员Moch Sidik表示，2017年雅京特区地方首长选举第二轮投票，选民名单人数，相比第一轮投票，增加了约15万6000名。

以上选民数据是根据雅京特区普委会上周日（3月19日）已确定的暂定选民名单（DPS)。

“以上数据是根据上周日（19日）雅京特区普委会按照暂定选民名单所统计的数据，因此雅京特区地方首长选举第二轮的投票人数，比第一轮的选民增加约15万6000名的选民。”周一（3月20日），Sidik在雅京鲁米勒酒店（Hotel Lumire），这样对传媒记者阐述。

西迪克说，选民人数增加最多的地区是雅京东区3万 6000名，雅京西区增加3万4000选民。雅京北区千岛地区增加人数最少，仅有约300名。

西迪克表示，雅京特区普委会将于4月4日至6日敲定雅京特区选举第二轮投票最后固定选民名单之前，相信固定选民名单将有所增加，包括迄今在监狱和社会教养所的选民上没有登记。

根据雅京监狱和社会教养所提交的资料显示，目前约有1万1000名囚犯。但是必须进一步核实他们是否真正具有投票权的雅京居民。

雅京特区普委会已要求民事人口登记局查询他们的人口识别号码（NIK）。虽然选民人数有所增加，但是， 雅京普委会决定仅增加9个投票站（TPS)。