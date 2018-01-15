Monday, January 15th, 2018 | Posted by

雅京特区省长阐明
雅京填海造地工程退款不使用APBD

雅京特区省长阿尼斯 巴斯威丹（Anies Baswedan)。

雅京特区省长阿尼斯 巴斯威丹（Anies Baswedan)。

 

【雅加达罗盘报新闻网114日讯】雅京特区省长阿尼斯 巴斯威丹（Anies Baswedan）表示，雅京省政府对雅京填海造地工程开发商退款将不会 使用地方收支预算（APBD)

雅京省政府对于税务和退款方面都是一件容易的事情。完全不成问题，也不会使用地方收支预算。”阿尼斯周六（113日）晚上在雅京中区马腰兰展览中心（JIExpo）如是说道。

阿尼斯补充说，他将使用开发商缴纳的税收来退款，以免扰乱地方收支预算。税收仍然记录在案，但我现在不会在这里作出更深入的解释。

此前，雅京特区副省长善迪雅戈 乌诺（ Sandiaga Uno）说，省政府准备归还填海造地开发商支付的4830亿盾的土地和建筑资产（BPHTB）。

我们已经准备好了退款，而且我们有很强的法律论点，所以我们有信心在接下来的步骤中运行这个过程。”乌诺周三（110日）在雅京市政厅如是说道。

我国的法律专家尤斯利马亨德拉 (Yusril Ihza Mahendra) 也谈到了退款。 据他介绍，如果建筑使用权（HGB）证书被取消，雅加达省政府将社区受损，并最终使用地方收支预算来向填海造地开发商支付。

如果省政府使用地方收支预算来退款，就必须与地方议会（DPRD）讨论。” 尤斯利周六（113日）如是说。

根据尤斯利说，除了损害地方收支预算一方的社区之外，撤销建筑使用权证书也只会使填海造地开发者的岛屿徒劳无功。这些岛屿已经完成，实际上，它应该用于共同的利益。

 

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