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雅京特区省长计划

取消苏迪曼大街禁止摩托车通行令

【雅加达Detik网7日讯】雅京特区省长阿尼斯 巴斯威丹计划取消苏迪曼大街禁止摩托车通行令，使骑摩托车的民众可以在押金都是任何大街通行，不管是汽车或摩托车都能可以在雅京主要商业金融大道通行。

印尼摩托车业协会（AISI）主席Sigit Kumala表示，取销摩托车通行大街的禁止条列有利于骑摩托车的民众的方便，所以他们不应该被刁难也不必寻找通行其他的道路。

然而，取消摩托车禁令后，雅京首都又将恢复交通杂乱不堪和交通严重拥挤的容貌。这与政府有意将雅加达都是建设一个现代化和整齐的计划完全背道而驰。

“我认为对此以上的计划有所改良，因为骑摩托车的民众不需要再转来转去，目前他们必须找寻另外一条道路。”印尼摩托车业协会主席Sigit Kumala如斯说道。

另方面，雅京省府所提供的公共汽车 的准备情况不够充分， 若他们不能在大街通行，对他们来说会带来很大的影响，因为他们迫不得已找寻另外的道路通行。

“若雅京省府所提供的公共汽车已经有完善的准备，搭客可以选择另外的办法是否要坐 公共汽车或骑摩托车，他们能评价对以上交通的缺点和优点。擲igit Kumala说。

此外，Sigit Kumala强调，禁止摩托车经过雅京大道不会对摩托车销售带来任何影响，因为对大多民众来说，摩托车还是主要交通工具，指示若禁止进入雅京大道将提高摩托车的耗油量，因为必须绕道，因此肯定会增加油费开支。Sigit Kumala这 样表示。