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雅京特区省长称

最高法院撤消对摩多车通行谭林街的禁令

【雅加达安达拉新闻网1月08日讯】雅京特区省长阿尼斯巴斯威丹（Anies Baswedan）获悉最高法院（MA）撤销对摩多车通行谭林街的禁令。

“如果最高法院（MA）已作出撤销对摩多车通行谭林街禁令，我们必须服从最高法院的决定。”阿尼斯周一（1月8日）在瑟朗如是说道。

阿尼斯说，撤销这个禁令不仅仅是个好消息，而且最高法院是为社会民众争取和平正义的原则。

“我们希望社会大众一律平等，雅加达不是一些人所拥有，所以大家都要平等接待。” 阿尼斯如是说道。

阿尼斯说，他已经准备好执行最高法院的决定，并立即将其应用于公众。阿尼斯继续说：“虽然最高法院已经作出决定，我们可以尽快加以实行”。

最高法院决定取消雅京中区摩多车通行谭林街禁令的第195/2012号省长法规。这是因为原雅京特区省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）担任省长期间签发了省长法规。

最高法院在判决书中批准了Yuliansah Hamid和Diki Iskandar提出的请愿书。 他们两人都因为2014年第195号省长条例而感到不满，因为这条规则的速度不符合法律规定的正义和平等的公民意识。这是由最高法院首席法官Irfan Fachruddin的见证下施行。

法官指出，2014年第195号省长条规第1条和第3条与2009年第22号法律第133条第1款有关的交通道路运输法（LLAJ）。

2014年的省长法规第195号也与1999年第39条第11条有关的人权法。 此外，法官在审议中还宣布2014年省长条规第195号与2011年法律和法规第12条第5条和第6条有关违反条例。