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雅京特区省长委任原肃贪会领导

Bambang Widjojanto为雅京肃贪会主席

【雅加达时代邮报1月03日讯】雅京特区省长阿尼斯 巴斯威丹（Anies Baswedan）委任原肃贪会（KPK）副主席班邦（Bambang Widjojanto）为雅京肃贪会（KPK DKI）主席。

雅京肃贪会主席于周三（1月3日）在雅京市政厅由雅京特区省长阿尼斯主持就职仪式。

班邦希望与所有具有相同肃贪精神的机构和社区组织进行合作。 班邦还希望不要让雅京肃贪会因区域设备单位（SKPD）而感到担忧。

“成立雅京肃贪会的目的不应该在SKPD造成问题。相反的，应该共同创造一个清廉和负责任的雅京政府。”班邦说。

雅京肃贪会由四个来自不同行业的人组成。他们是人权活动家Nursyahbani Katjasungkana、原警察副总长Oegroseno警察中将、善政研究员Tatak Ujiyati 以及雅京省长加速发展团队（TGUPP）前任主席Muhammad Yusuf。

阿尼斯省长说，雅京肃贪会根据善政的原则是建立一个预防贪污和清廉的政府体系。善政的原则是清廉的，负责任的，合法的，有效的和参与的做法。

“2018年的旅程始于首都防贪委员会的运作。我们在TGUPP的一部分建立了雅京肃贪会。” 阿尼斯如是说。

雅京肃贪会是根据2017年第193号有关修订省长规则第187号的TGUPP条例而设立的。所有成员都具有相同的能力，相关性和方向来消除贪污。阿尼斯说。