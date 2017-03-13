Monday, March 13th, 2017 | Posted by

雅京特区最高法院
驳回杰茜卡的上诉请求

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图为咖啡放毒谋杀案被告杰茜卡（Jessica Kumala Wongso）在雅京中区地方法院接受原审判决。

 

【雅加达TRIBUN新闻网13日讯】前阵子轰动全国的美尔纳（Mirna Wayan Salihin）

谋杀案。雅京中区最高法院法官团判处咖啡放毒谋杀案被告杰茜卡（Jessica Kumala Wongso）20年徒刑。

然而，杰茜卡辩护律师向最雅京地方高法院提出上诉，却被雅京中区最高法院驳回杰茜卡的上诉要求。

雅京中区最高法院由审判长Elang Prakoso

Wibowo与团员Sri Anggarwati以及Pramodhana KK Atmaja 已确定驳回杰茜卡的上诉要求。

杰茜卡辩护律师希达亚特（Hidayat Bostam）表示，将通过最大的努力上诉到雅京最高法院。希达亚特周一（3月13日）与记者如是说道。

杰西卡的辩护律师也将来到雅京中区最高法院索取驳回杰茜卡上诉的文件。“我们还不知道最高法院的判决，所以我想先了解一下驳回杰茜卡上诉的文件。”希达亚特如是说道。

杰茜卡辩护律师拟向国家最雅高法院（MA）提出上诉。

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