Friday, April 14th, 2017 | Posted by

雅京特区普委会发现1万5954不合格的固定选民名单

【雅加达点滴网4月11日讯】雅京普委会（KPU DKI）发现1万5954不符合规定的固定选民名单。

“根据雅京人口统计局记载，死亡人口共有9名，离开雅京有32名，在人口与民事登记总署（Dukcapil）数据库的没有档案的固定选民有1万5913。所以总数有1万5954不符合规定的固定选民。”雅京普委会委员 Moch Sidik周二（4月11日）在雅京中区 Salemba街的办公室如是说道。

Sidik解释说：“最多不符合规定的固定选民是在雅京东区，有9398选民而最少是在千岛有5人。雅京中区有2人死亡，21人离开雅京，577人不存在数据库。雅京北区1520人没有存在数据库。雅京西区4805人不存在数据库，雅京南区死亡7人离开雅京9名，609人不存在数据库。雅京东区1人离开雅京和9397人不存在数据库”。

Sidik 解释说，KPU将不颁发C6表格给死亡或有问题的选民。这是由于Dukcapil 和社会的信息，所以KPU将继续更新手续直到周三（19/4）选举日期。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=180286

Posted by on Apr 14 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added