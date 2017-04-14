Posted by admin

雅京特区普委会发现1万5954不合格的固定选民名单

【雅加达点滴网4月11日讯】雅京普委会（KPU DKI）发现1万5954不符合规定的固定选民名单。

“根据雅京人口统计局记载，死亡人口共有9名，离开雅京有32名，在人口与民事登记总署（Dukcapil）数据库的没有档案的固定选民有1万5913。所以总数有1万5954不符合规定的固定选民。”雅京普委会委员 Moch Sidik周二（4月11日）在雅京中区 Salemba街的办公室如是说道。

Sidik解释说：“最多不符合规定的固定选民是在雅京东区，有9398选民而最少是在千岛有5人。雅京中区有2人死亡，21人离开雅京，577人不存在数据库。雅京北区1520人没有存在数据库。雅京西区4805人不存在数据库，雅京南区死亡7人离开雅京9名，609人不存在数据库。雅京东区1人离开雅京和9397人不存在数据库”。

Sidik 解释说，KPU将不颁发C6表格给死亡或有问题的选民。这是由于Dukcapil 和社会的信息，所以KPU将继续更新手续直到周三（19/4）选举日期。