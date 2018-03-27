Posted by admin

雅京特区政府必须整顿混乱不堪的丹拿望

若不尊重Ombudsman的要求阿尼斯省长或会被辞职

【雅加达点滴新闻网3月26日讯】据印尼行政服务考察监督机构（Ombudsman）报告称，雅京特区省长阿尼斯巴斯威丹（Anies Baswedan）必须继续整顿丹拿望 Jatibaru街头的买卖小贩。若不尊重Ombudsman的要求，阿尼斯省长或将被辞职省长职位。

“有关地方政府2014年第23号第351条法令，地方首长若不尊重Ombudsman的要求将受到规范行政处罚或被辞职。” Ombudsman 暂摄主任Domunikus Dalu 周一（3月26日）在雅京南区Ombudsman大厦记者招待会上如是说道。

这是地方首长必须尊重Ombudsman的判决。但是到目前为止，Ombudsman刚发出调查结果最后报告（LAHP）。如果不尊重Ombudsman的判决阿尼斯省长或会被辞职。

目前，街头小贩正在进行交易应该用于过往车辆和行人穿越舒适的地方，确实属于行政违规行为。因为根据公路和交通的法令，道路标记用于公共道路而不是用来进行商业活动，如摆摊位，妨碍交通的不法活动。

Ombudsman给予雅加达省政府60天的时间要根据规定恢复雅京中区丹拿望Jatibaru街的往常功能，关闭该街是严重违反行政章程。雅京特区政府也需要在30天内汇报有关整顿工作所取得的进展。