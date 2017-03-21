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雅京特区地方首长选举

第二轮辩论会将在4月12日举行

【雅加达Liputan6.新闻网21日讯】雅京特区地方首长候选人钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）和副省长查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）第二轮辩论会将在4月12日举行。

“雅京特区地方首长第二轮辩论会将在4月12日举行。”雅京普委会（KPU DKI）主席苏玛尔诺（Sumarno）周二（3月21日）与Liputan6.com记者如是说道。

苏玛尔诺强调，普委会刚设置了辩论日期。而其他的技术问题，如辩论会主题、地点、主持人、辩论指导方法也将在这个星期讨论。

雅京特区地方首长选举进行第二轮投票选举，因为没有候选人获得50％以上的票数。

这次的雅京特区地方首长第二轮辩论会只有进行一次。第二轮投票选举只剩下两组候选人，即钟万学和查罗特赛夫希达亚特以及阿尼斯巴斯威丹（Anies Baswedan）和善蒂雅戈乌诺（Sandiaga Uno)。

众所周知，雅京特区地方首长第一轮选举中，第一序号搭档候选人阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）和茜菲雅娜（Sylviana Murni）只获得17.06%的票数而出局。第二序号搭档候选人钟万学和查罗特获得42.96％的票数以及阿尼斯和善蒂雅戈获得39.97％的票数。