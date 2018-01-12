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雅京特区副省长称

大印尼行动党总主席不曾向地区候选人索取酬劳金

【雅加达罗盘报新闻网1月12日讯】雅京特区副省长 善迪雅戈 乌诺（Sandiaga Uno）说，大印尼行动党（Gerindra）总主席帕拉波沃 苏比安多（Prabowo Subianto）从来不曾向他赋值的地区候选人索取酬劳金。

这可以证明，当大印尼行动党在2012年推举雅京特区地方首长选举选举佐科威（Joko Widodo）- 钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）和 2017年推举的雅京省长阿尼斯 巴斯威丹（Anies Baswedan-Sandiaga）和副省长善迪雅戈 乌诺。

“绝对没有任何酬劳金。帕拉波沃先生非常专业。已经有足够证明，当佐科威 - 钟万学搭档候选人和现任雅京省长阿尼斯 巴斯威丹 - 副省长善迪雅戈 乌诺。” 善迪周五（1月12日）在雅京市政厅大厦如是说到。

不过，善迪说，任何政治竞争都必须要有成本。大印尼行动党干部也曾提到，在2017年雅京特区地方首长选举用去了1千多亿盾资金。

“事实上搞政治需要费用，那时候我们花了超过1千亿盾，这就是大印尼行动党真正所想象德德，不要以为我们被推举候选人后一点资金都没有。” 善迪说。

善迪说，他还没有被推举 2017地方首长选举之前，他使帕拉波沃相信他有政治代价。 所以帕拉波沃相信推举善迪和阿尼斯。

“我能够说服帕拉波沃，而且我们有着透明化的资金，我们的资金是通过审计，并向肃贪会（KPK）汇报。” 善迪继续说。

根据善迪说，被大印尼行动党推举2018年地方首长选举的中爪哇省长候选人苏迪尔曼赛义德（Sudirman Said）和西爪哇省长候选人Sudrajat 退役少将也将感受到这一过程。

大印尼行动党干部La Nyalla Mattalitti于2017年12月11日获得帕拉波沃的授权。授权书有效期为10天，截止日期为12月20日。

在第12-0036 / B / DPP-GERINDRA / Pilkada / 2017号信函中解释说，作为东爪哇省长候选人的La Nyalla的名字正在大印尼行动党中央理事会（DPP Gerindra）处理过程。

除了要求找到联盟伙伴之外，La Nyalla也被要求准备胜选的完整性。 La Nyalla说，胜选的完整性之一，他被帕拉波沃索求400亿盾。 这笔钱用于东爪哇选举的证人。

当La Nyalla于2017年12月10日在茂物罕巴朗（Hambalang）与Prabowo举行会议时，与大印尼行动党宣布Sudrajat为西爪哇省长候选人的一致要求。

大印尼行动党副主席Arief Poyuono认为，帕拉波沃向La Nyalla 讨取400亿盾的东爪哇省长选举经费是合情合理的。 据Arief透露，这笔钱确实是为投票站（TPS）支付证人所需。