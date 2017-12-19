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雅京特区副省长善迪称

雅京省政府将在丹拿旺兴建网约摩托车站

【雅加达Tribunnews网】有关在丹拿旺的堵车问题难解决，尤其是有诸多网约摩托车停在周围的丹拿旺。雅京省政府对此问题计划，将在雅京中区丹拿旺兴建网约摩托车站。

雅加达副省长善帝雅戈乌诺（Sadiago Uno）表示，不过该车站的作用是在丹拿旺乘坐网约摩托车的，并目的是能安排交通密度和减少堵车。

“我们计划将给予网约摩托车特别的地方停止，就是提供网约摩托车站。”善帝雅戈乌诺这样表示。

善帝雅戈乌诺阐述，若我们不兴建网约摩托车站的话，东南亚最大的贸易商场对堵车的问题无法解决，乃至堵车更加严重。因此，雅京省政府希望，公共汽车必须与网约车结合。

“所以我们已有轻轨快车（LRT）和巴士专道（Busway），那现在正想与火车的交通结合。”善帝雅戈乌诺如是说道。

善帝雅戈乌诺补充说，我们计划该摩托车站持续到另外的地方兴建。

“我们经常面对丹拿旺的问题是网约摩托车、路边小贩（PKL）和公共汽车的议题，我们计划传唤他们共同解决此问题。”善帝雅戈乌诺说。