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雅京正副省长候选人第三轮辩论会

主题：人口与提高雅京市民生活素质

【本报雅加达讯】周五晚在雅加达庇达卡拉酒店（Hotel Bidakara）举行的三组雅京正副省长候选人第三轮辩论会，也是最后一次辩论会的主题是“人口与提高雅京市民生活素质”，副主题是“发挥妇女效能与保护儿童、反毒品与对残疾人政策。”

节目主持人阿耳菲多（Alfito Deannova Ginting）首先邀请候选人支持者在辩论过程中保持良好气氛，接着介绍四小组成员即卡玛鲁丁博士（Prof.Kamarudin Hidayat）、多尔哈斯（Tholhas Damanik）、慕迪娅(Muthia Gani)、帕里约诺(Priyono Cipto Heryono)。

接着阿耳菲多请雅加达普委会主席苏玛尔诺(Sumarno)说几句开场白，苏玛尔诺希望最后辩论会可以启发雅京市民对他们支持的正副省长候选人更全面与更深入的了解。

接着阿耳菲多以宣读辩论会主题拉开辩论会帷幕，然后敬请三组雅京正副省长候选人即阿古斯－西尔菲亚娜（Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni）、钟万学－查罗特（Ahok-Djarot Syaiful Hidayat）与阿尼斯－善迪亚卡（Anies Baswedan-Sandiaga Uno）上台。

在辩论会上，钟万学说，为开辟首都绿化空间，他已成功建立188个村公园，我们已看到妇女们舒服地聊天，谈论他们的孩子，他认为村公园能提高市民的生活水平，缩小鸿沟。

阿古斯说，雅加达的儿童营养全印尼第五个最差，此外雅加达的性暴力案也最高，雅加达对残疾人也不友善，目前雅加达有50万吸毒者，这就是目前雅加达省长恶劣的写照。

阿尼斯说，雅加达对儿童与妇女不友善，但对毒品却是友善，我们上台之后将改变这一切。

他说，雅加达的交通运输是全球第五个最恶劣，此外吸毒者人数上升35％。