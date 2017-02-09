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雅京普委会： 2月12日至14日安静期

不能有竞选活动

【雅加达点滴新闻网2月8日雅加达讯】全国2017年地方首长选举竞选活动将于本月11日将是最后一日，从2月12日至14日将进入安静期，包括雅京地方首长选举。雅京普委会（ KPU DKI）提醒2017年雅京特区地方首长选举每组候选人，安静期不能再进行任何竞选活动。

“以上由普委会决定的安静期对每组候选人必须遵守规则，安静期不能进行有政治色彩的活动，不能散发有任何竞选活动小册子，散发有每组候选人的照片，宣传候选人的愿景和使命，及指令民众投票不当的以上候选人。”周二（2月7日），雅京普委会主席苏玛尔诺（Sumarno）在雅京中区普委会办事处对媒体记者如是说道。





苏玛尔诺表示，每组候选人不能在社交媒体进行竞选活动，所以普委会呼吁对每组候选人不可启动社交媒体，特别是在安静日期。

“每组候选人有正式媒体账目必须关闭，从2月11日晚上24时前，必须开始关闭。”苏玛尔诺这样表示。



苏玛尔诺补充说，普委会没有监督组织专心注视每组候选人的社交媒体，所以这个工作任务由普选监督委员会(Bawaslu)和雅京地方警察注视。

“雅京普委会尚未建立监督组织管理，普选监督委员会和雅京地方警察拥有监督组织，所以他们特别利用网络犯罪注视每组候选人的社交媒体，而可以看到他们是否有任何竞选活动。”苏玛尔诺这样表示。

上述的言论普委会主席苏玛尔诺与雅京首都警察长穆罕默德伊利雅宛警察少将（M Iriawan）拥有同样的观点，不过伊利雅宛警察少将希望，各方在安静期内不要进行竞选活动。



“我们呼吁各方2月12日至14日的安静期，不可有地方首长选举竞选活动”伊利雅宛警察少将表示。