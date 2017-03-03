Friday, March 3rd, 2017 | Posted by

雅京普委会：
第一轮投票 没有候选人提起诉讼

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雅京普委会(KPU-DKI)主席苏玛尔诺（Sumarno）

 

【雅加达罗盘新闻网3日讯】雅京普委会主席苏玛尔诺（Sumarno）表示，迄今，2017年雅京特区地方首长选举第一轮投票结果，没有候选人向宪法法院（MK）提出诉讼。

“我已受到宪法法院报通知，第一轮投票的结果没有任何一组候选人提起诉讼。” 苏玛尔诺周五（3/3)，在雅京中区普委会办事处如是说道。

所以2017年雅京地方首长第二轮投票确定可以进行。

根据雅京普委会计票结果，雅京普委会今天宣布雅京省长和副省长候选人的第二号钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）与查罗特（Djarot Saiful Hidayat）和第三号阿尼斯.巴斯威丹(Anies Baswedan) 与善帝雅戈乌诺（Sandiaga Uno）进入雅京省长和副省长第二轮选举投票。

“周六（4日）我们针对2017年雅京特区地方首长选举，定下定几个重要的规则和其他准备工作，其中是确定已经进入第二轮投票的两组候选人和选举序号。”苏玛尔诺说。

雅京普委会（KPU-DKI）原则上已经决定，第二轮竞选活动将于4月6日至15日进行。投票日将于4月19日举行。

“我们已邀请进入第二轮选举的两组候选人出席，维持治安队伍也参与我们的会议。” 苏玛尔诺这样表示。苏玛尔诺接着说。

根据雅京普委会的实际计票结果，第1序号候选人，阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）和茜菲雅娜（Sylviana Murni）获得937，955票数（17.05%)。

第2序号候选人，钟万学-查罗特赛夫希达亚特，获得2，364，577选票（42.99%)。

第3序号候选人，阿尼斯-乌诺，获得2，197，333选票（39.95%）。

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