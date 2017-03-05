Sunday, March 5th, 2017 | Posted by

雅京普委会主席苏玛尔诺称按照地方首长选举法规
钟万学-查罗特必须在第二轮投票竞选活动期间请假

web5633

雅京普委会主席苏玛尔诺（Sumarno）

 

【雅加达点滴新闻网04日讯】雅京普委会（KPU DKI）已经传递两组雅京特区地方首长选举候选人的法令（SK）指南。通过这一法令雅京现任省长候选人钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）和现任副省长候选人查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）必须在3月7日开始为第二轮雅京特区地方首长选举竞选活动期间休假。

“我已经签署该法令。此前已经有雅京特区地方首长选举候选人的法令休假规则。这是根据2016年10号法 令第70条第3款地方首长选举法规。”雅京普委会主席苏玛尔诺（Sumarno）周六（3月4日）在雅京巴刹巴鲁婆罗浮屠酒店召开的KPU DKI全图会议后如是说道。

3月7日开始至4月15日，钟万学和查罗特不再执行雅京特区省长副省长职务。钟万学和查罗特将与第三序号的雅京特区地方首长候选人阿尼斯巴斯威丹（Anies Rasyid Baswedan）

和善蒂雅戈乌诺（Sandiaga Uno）同时进行第二轮竞选活动活动。

苏玛尔诺说，钟万学与查罗特已经同意并接受以上法令条款。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=176862

Posted by on Mar 5 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added