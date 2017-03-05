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雅京普委会主席苏玛尔诺称按照地方首长选举法规

钟万学-查罗特必须在第二轮投票竞选活动期间请假

【雅加达点滴新闻网04日讯】雅京普委会（KPU DKI）已经传递两组雅京特区地方首长选举候选人的法令（SK）指南。通过这一法令雅京现任省长候选人钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）和现任副省长候选人查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）必须在3月7日开始为第二轮雅京特区地方首长选举竞选活动期间休假。

“我已经签署该法令。此前已经有雅京特区地方首长选举候选人的法令休假规则。这是根据2016年10号法 令第70条第3款地方首长选举法规。”雅京普委会主席苏玛尔诺（Sumarno）周六（3月4日）在雅京巴刹巴鲁婆罗浮屠酒店召开的KPU DKI全图会议后如是说道。

3月7日开始至4月15日，钟万学和查罗特不再执行雅京特区省长副省长职务。钟万学和查罗特将与第三序号的雅京特区地方首长候选人阿尼斯巴斯威丹（Anies Rasyid Baswedan）

和善蒂雅戈乌诺（Sandiaga Uno）同时进行第二轮竞选活动活动。

苏玛尔诺说，钟万学与查罗特已经同意并接受以上法令条款。