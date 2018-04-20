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雅京大都会警长：

三至四月有33人因喝私酿酒中毒身亡

【本报雅加达讯】从今年4月1日至今，雅京大都会警区（Polda Metro Jaya）执法警员总共缴获39834瓶各种烈酒品牌，抓获180个人，其中15人被定为犯罪嫌疑人并拘留。

雅京大都会警长伊德汗·阿兹斯（Idham Azis）称，由于已致不少人死亡，雅京警方继续展开打击烈酒行动。

本周五（4月20日），伊德汗在雅加达雅京大都会对告诉媒体：“从4月1到19号，雅京大都会警员在一些地区展开打击烈酒行动，缴获3万9000多瓶烈酒。”

其中著名烈酒品牌34151瓶、私酿毒酒661瓶、甘蔗酒2054瓶、葡萄酒2933瓶、高酒精酒31瓶、劣酒4瓶。

伊德汗称，警方在147个地方进行搜查，至少180个人被抓捕。他说道：“其中15个被拘留和165个人接受辅导。”

伊德汗接着称，雅京大都会警区已成立15个打击烈酒特别工作小组。

他说道：“临近斋戒月和亚洲运动会，我们会持续展开打击烈酒行动。”

3～4月33人死于假酒中毒

伊德汗称，在2018年3～4月期间，雅京已有33人因喝了假酒而中毒死亡。

他不忘要求民众保持健康的生活方式，千万不要喝烈酒。

他说道：“我们自己的宗教信仰不允许喝酒。烈酒会破坏我们地球，破坏社会秩序。我因此要求民众保持健康的生活方式，不要喝烈酒。”