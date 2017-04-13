Thursday, April 13th, 2017 | Posted by

雅京地方首长选举第二轮辩论会
候选人钟万学与阿尼斯作最后一搏

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周三晚，雅京地方首长选举第二轮辩论会在雅加达Bidakara 酒店举行，辩论会主题是“从雅加达社会回馈雅加达”

 

【本报雅加达讯】周三晚，雅京地方首长选举第二轮辩论会在雅加达Bidakara 酒店举行，辩论会主题是“从雅加达社会回馈雅加达”，该主题又分成几个子主题，如中小企业，填海造岛，运输与市民住房等问题。

候选人钟万学与阿尼斯在辩论会上作最后一搏，各推出他们的倡议与计划以收取民心。以下是辩论会部分内容：

向渔民承诺

钟万学显示他已准备好的Muara Angke 与Muara Baru 组屋图片并解释有关将从Cilincing到Tanjung Priok 建堤坝的计划，建成之后，所有渔民与渔船可在堤坝岸边停泊与住宿。

此外，钟万学也确保渔民将在填海造岛上获得住房，因为那里的土地50％属于政府的地。

阿尼斯回答渔民的问题时说，他们有一个明确的方案，那就是停止填海造岛政策，我们将一如既往地支持雅加达海岸边的24000名渔民，他将与海洋与渔业部长苏西协作。

他说：“我们为何不同意填海造岛政策？那是因为对渔民与环境产生不利影响。填海造岛将使13条河流被堵住而引发水灾，为提高渔民的福利，我们将对渔民进行培训。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=180182

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