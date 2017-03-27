Posted by admin

雅京地方首长选举助选团

义务活动潜在金钱政治弊端

【雅加达Republika新闻网26日讯】选民教育网络(JPPR)批评有关雅京地方首长选举助选团经常进行社会义务活动，其实他们还有另外的目的其中是可以在第二轮计票获胜和有的社会义务活动也具有潜在的金钱政治弊端。

选民教育网络(JPPR)主席Masykurudin

Hafidz表示，现在第二号和第三号雅京省长候选人胜选团想方设法地提升第二轮选举的票率.

因为经常发现有候选人在竞选之间进行义务活动，不过我认为有的义务活动也可以影响选民投票的念头，助选团不能使用交易方式。

“我们呼吁第二号和第三号候选人不能以交易方式进行竞选活动，尤其是义务活动。因为可以有潜在金钱政治弊端。”Masykurudin Hafidz说道。

选民教育网络希望，第二号和第三号候选人为提升选民的票率不能进行任何义务活动，必须由雅京普委会制定竞选活动的规则，候选人主要不能使用的交易方式。目前雅京普选监督委员会(Bawaslu

DKI)已收到进入第二轮计票的省长候选人出现金钱政治的讯息，他们邀请国内音乐队Nidji颁发日用品给选民。