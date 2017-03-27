Monday, March 27th, 2017 | Posted by

雅京地方首长选举助选团
义务活动潜在金钱政治弊端

web500000

选民教育网（JPPR）Masykurudin Hafidz周一

 

【雅加达Republika新闻网26日讯】选民教育网络(JPPR)批评有关雅京地方首长选举助选团经常进行社会义务活动，其实他们还有另外的目的其中是可以在第二轮计票获胜和有的社会义务活动也具有潜在的金钱政治弊端。

选民教育网络(JPPR)主席Masykurudin

Hafidz表示，现在第二号和第三号雅京省长候选人胜选团想方设法地提升第二轮选举的票率.

因为经常发现有候选人在竞选之间进行义务活动，不过我认为有的义务活动也可以影响选民投票的念头，助选团不能使用交易方式。

“我们呼吁第二号和第三号候选人不能以交易方式进行竞选活动，尤其是义务活动。因为可以有潜在金钱政治弊端。”Masykurudin Hafidz说道。

选民教育网络希望，第二号和第三号候选人为提升选民的票率不能进行任何义务活动，必须由雅京普委会制定竞选活动的规则，候选人主要不能使用的交易方式。目前雅京普选监督委员会(Bawaslu

DKI)已收到进入第二轮计票的省长候选人出现金钱政治的讯息，他们邀请国内音乐队Nidji颁发日用品给选民。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=178770

Posted by on Mar 27 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added