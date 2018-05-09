Wednesday, May 9th, 2018 | Posted by

雅京地方议会议长被举报涉嫌欺诈案

雅京地方议会议长帕拉斯迪约（Prasetio Edi Marsudi）

雅京地方议会议长帕拉斯迪约（Prasetio Edi Marsudi）

 

【雅京liputan 6网】雅京地方议会议长帕拉斯迪约（Prasetio Edi Marsudi）被举报涉嫌欺诈案，当时由前任廖内省府秘书长（SekdaZaini Ismail和律师Willam向警察总部举报帕拉斯迪约被疑涉嫌欺诈案，不过通过Zaini Ismail举报涉嫌欺诈案的警方报告LP/2369/IV/PMJ/Dit. Reskrimum

是的，我代表Zaini Ismail举报帕拉斯迪约被疑涉嫌欺诈案。”Zaini Ismail律师 William于昨日被问到时如是说道。

William认为，当时Zaini Ismail贿赂帕拉斯迪约担任廖内暂摄省长并帕拉斯迪约获得320亿盾。

aini Ismail不把赃款全给予帕拉斯迪约，并承诺协助Zaini Ismail担任廖内暂摄省长的职位身份。”William说。

此外，William承认，Zaini Ismail已要求帕拉斯迪约通过以赔偿要求 (Somasi)为解决这个问题，帕拉斯迪约却没有任何反应。

我们已对赔偿要求的方法要求两次。”William说。

其实我们已向警方提交赔偿要求和证人的信函。

帕拉斯迪约触犯刑事法典（KUHP）第378条和第372的法令提到欺诈。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=214545

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