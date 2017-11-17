Friday, November 17th, 2017 | Posted by

雅京地方议会议长称
前任省长好的政策不需要更改

雅京特区省长阿尼斯（中）和副省长善迪（右）把执政纲领计划书移交给雅京地方议会议长Prasetio Edi Marsudi（左）。

雅京特区省长阿尼斯（中）和副省长善迪（右）把执政纲领计划书移交给雅京地方议会议长Prasetio Edi Marsudi（左）。

 

【雅加达Detik网】雅京地方议会议长帕拉斯迪哟（Prasetio Edi Marsudi）等待新任雅京特区省长阿尼斯（Anies Baswedan）和副省长善迪（Sandiaga Uno）对雅京政策作出规定 ，并已准备与 反对政策的雅京民众共同讨论。

我们就等雅京省长阿尼斯和副省长善迪作出政策规定，我的工作任务是确保雅京预算草案，及上任好的政策不需要更改。另方面，省长和副省长与雅京民众拥有反对的政策规定，那我们一起讨论和双方圆满解决。” 帕拉斯迪哟如是说道。

帕拉斯迪哟阐述，日前阿尼斯-善迪作出的政策与钟万学-查罗特大部分都 不一样，日前阿尼斯计划取消苏迪曼大街禁止摩托车通行令。

主要是摩托车不能在雅京主要商业金融大道通行的话题，但是这都是为雅京的未来利益，因为雅京主要商业金融大道是苏迪曼大街而已，并没有另外的苏迪曼大街通行。若阿尼斯-善迪计划取消苏迪曼大街禁止摩托车通行令，我不赞同对他们的政策，再说，国家嘉宾大部分经过苏迪曼大街。”帕拉斯迪哟这样表示。

因为雅加达是印尼的首都，不像其他的地区。”帕拉斯迪哟说。

帕拉斯迪哟希望，钟万学和查罗特有好的政策不需要改善，不过我深信，雅京地方与阿尼斯和善迪政府拥有好的亲密关系。

我要求新任雅京省长和副省长能继续为前任省长好的政策不需要再更改，我们一定与阿尼斯和善迪维持联系。”帕拉斯迪哟说。

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