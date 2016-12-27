Tuesday, December 27th, 2016 | Posted by

雅京地方普委会规定
全部候选人必须参加政见辩论会

【雅加达罗盘报27日讯】雅京地方普委会（KPUD DKI）主席苏玛尔诺(Sumarno) 强调，雅京地方普委会规定2017年雅京地方首长三组候选人必须参加雅京地方普委会举行的候选人政见辩论会。

如果有候选人故意或以其他理由不出席，候选人将受到制裁，即候选人的政见或竞选宣传广告不得在电视上放映。

由于2017129日至211日普委会将在几家电视台举办政见辩论会。如果候选人不出席，我们不允许在电视上播放他们的政见或竞选宣传广告。”苏玛尔诺周二（27/12）在雅京哈出席普委会Hayam Wuruk街的KPU新办公室启用仪式后如是说道。

苏玛尔诺回应有关第一号搭档选举候选人阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）和茜菲雅娜（Sylviana Murni以各种理由，从来没有出席由私企电视台举办的政见辩论会。此前，阿古斯·尤多约诺和茜菲雅娜曾经两次不出席由罗盘电视台（Kompas TV）举办的公开政见辩论会。

第一次举办的电视网络省长候选人辩论会。因为阿古斯不出席，出席的第二号和第三号省长候选人有钟万学（Basuki Tjahaja Purnama ）和阿尼斯巴斯威丹（Anies Baswedan ）。

其次是周四（15/12）罗盘电视台邀请省长和副省长候选人参与政见辩论会。阿古斯说，他选择不出席的原因是因为他们比较适合选择下访社会民众，与选民打成一片，了解他们的要求及能与选民融合在一起。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=171710

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