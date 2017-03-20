Posted by admin

雅京北区居民赞赏Mbah Priok 陵墓

被列为国家历史文化遗产保护

【雅加达Inilah新闻网19日讯】前阵子，雅京特区省长钟万学把雅京北区Mbah Priok 陵墓列为国家历史文化遗产保护的决定，获得雅京居民，特别位于雅京北区雅京港口丹戎不碌（Tanjung Priok）一带的居民更是赞口不绝。因为Mbah Priok 陵墓向来就已经成为当地居民的圣地。

Mbah Priok 陵墓被列为国家历史文化遗产保护区后，来自雅京附近居民到此朝拜的人数也有增无减。其中来自雅京西区Cengkareng 朝拜者Agus Mawardi非常支持和赞赏雅京特区政府把Mbah Priok 陵墓列位国家历史文化遗产保护的决定。

“我门高度赞赏政府把该陵墓列入国家文化遗产，因为Mbah Priok是雅加达德高望重的人物，也是伊斯兰教的英雄，所以政府理所当然尊重他，宛如尊敬我国其他烈士一样，应为他们已经对国家和人民做出巨大的贡献。”周日（19/3），Agus Mawardi在雅京北区Mbah Priok 陵墓如是说。

Agus Mawardi认为，政府计划想把Mbah Priok 陵墓列为国家历史文化遗产，也证明雅京政府的关注和关心，因为有的上述计划让朝拜者可以满意到Mbah Priok 陵墓参观，尤其是可以给朝拜者提供各种便利服务。

“现在到此朝拜者络绎不绝，每天均有数十辆巴士到该陵墓朝拜，如果雅京特区政府能改善该地带的公共设施，创造更舒适的环境，相信来带此地朝拜的民众会更多” 。Agus Mawardi

这样表示。

如所周知，雅京特区省长钟万学 （Basuki

TjahajaPurnama）前阵子亲自到Mbah Priok

现场宣布到位于雅京北区的Mbah Priok陵园列为雅京特区历史文化遗产保护区，并获得当地居民和宗教长老以及社会领导人的支持和赞赏。