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雅京北区地方法庭将关注安全因素

钟万学将被转移至芝槟榔监狱

【棉兰TRIBUN新闻网讯】雅京北区地方法院罪案负责人迪基（Dicky Oktavia）说，到现在为止，他还没有收到前任雅京省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）有关撤销亵渎宗教案上诉申请书。

“到现在为止，我还没有收到前任雅京省长钟万学有关撤销亵渎宗教案上诉的决定。但信息可能会近期发送给我们。” 迪基周日（6月18日）通过短讯对罗盘报记者如是说道。

迪基说，收到撤销上诉的裁定后，雅京北区地方法院将确定拘留钟万学的监狱。如果没有什么变化，钟万学将被移动到雅京南区芝槟榔（Cipinang）监狱。

“钟万学将被转移至芝槟榔监狱，公诉检察官还没有指示其他监狱。雅京北区地方法庭将考虑钟万学的安全因素。”迪基如是说。

检察官也将接受钟万学法律咨询团队的建议。之前，有一位钟万学法律顾问I Wayan Sudirta说，委托人没有其他特殊要求有关转移监狱的事宜。他说，只要监狱安全钟万学将拘押到任何监狱都不成问题。要求保持在 德博Depok Kelapa Dua 警察防暴机动部队监狱是来自法律顾问团。

“因此，我们认为德博Depok Kelapa Dua 警察防暴机动部队监狱是最安全。但如果不被允许，我建议在德博的第二级Cinere开放式监狱也可以。”Wayan 周三（6月14日）说。

众所周知，钟万学因受到宗教亵渎的指控而被判处两年有期徒刑。这一判决由审判法官Dwiarso Budi Santiarto于周二（5月9日）在雅京南区农业部大厦宣读判决。钟万学目前仍被关押在 德博Depok Kelapa Dua 警察防暴机动部队监狱。

据媒体报道，雅京特区省长查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）到德博Depok Kelapa Dua警察防暴机动部队监狱探望钟万学。 查罗特说，钟万学身体状况良好，他表示已到监狱探望钟万学并与钟万学亲切交谈。

“感谢上帝的保佑，钟万学先生身体健康。”查罗特周六（6月17日）在雅京中区市政大厦如是说道。

这位前任勿里达市长承认，没有与钟万学做更多的谈话，因为探访时间有限。除了为钟万学祈祷，当然，也谈论到查罗特初期作为雅加达省长的新领导。