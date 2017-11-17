Friday, November 17th, 2017 | Posted by

雅京副省长善迪合作伙伴Andreas Tjahjadi
正式被雅京首都警察扣留接受调查

【雅加达Liputan6.新闻网讯】周三（1115日）雅京首都警察正式扣留 雅京副省长 善迪雅戈 乌诺（Sandiaga Uno）的合作伙伴 Andreas Tjahjadi。因为Andreas Tjahjadi 被指控在南丹格朗盗用Curug土地资产买卖。

前天晚上我们进行调查后，昨天开始Andreas Tjahjadi被扣留。”雅京首都警察公共关系主任拉登 帕拉波沃阿尔戈 裕沃诺警察上校（ Raden Prabowo Argo Yuwono）周四（1116日）在雅京首都警察局如是说道。

这位前东爪哇警察公共关系主任阿尔戈透露，调查人员持有充分的理由和证据扣留嫌疑人Andreas Tjahjadi。因为恐怕嫌疑人潜逃，消除证据或重复他的行为。阿尔戈如是说。

此前， Fransiska Kumalawati Susilo作为Djoni Hidayat律师授权人向警方投诉Andreas Tjahyadi和善迪雅戈 乌诺有关南丹格朗出售土地和假冒收据的指控。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=198416

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