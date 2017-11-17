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雅京副省长善迪合作伙伴Andreas Tjahjadi

正式被雅京首都警察扣留接受调查

【雅加达Liputan6.新闻网讯】周三（11月15日）雅京首都警察正式扣留 雅京副省长 善迪雅戈 乌诺（Sandiaga Uno）的合作伙伴 Andreas Tjahjadi。因为Andreas Tjahjadi 被指控在南丹格朗盗用Curug土地资产买卖。

“前天晚上我们进行调查后，昨天开始Andreas Tjahjadi被扣留。”雅京首都警察公共关系主任拉登 帕拉波沃阿尔戈 裕沃诺警察上校（ Raden Prabowo Argo Yuwono）周四（11月16日）在雅京首都警察局如是说道。

这位前东爪哇警察公共关系主任阿尔戈透露，调查人员持有充分的理由和证据扣留嫌疑人Andreas Tjahjadi。因为恐怕嫌疑人潜逃，消除证据或重复他的行为。阿尔戈如是说。

此前， Fransiska Kumalawati Susilo作为Djoni Hidayat律师授权人向警方投诉Andreas Tjahyadi和善迪雅戈 乌诺有关南丹格朗出售土地和假冒收据的指控。