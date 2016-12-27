Tuesday, December 27th, 2016 | Posted by

雅京东区Pulomas发生一起6死5伤残忍谋杀案

图为受害人的豪宅前暂时停放5辆灵柩车。

图为受害人的豪宅前暂时停放5辆灵柩车。

 

【雅加达Liputan6.27日新闻网】雅京东区Pulomas 住宅区多迪（Dodi Triono）住家发生了一起65残忍谋杀案。

主人多迪是被谋杀的6人之一，还有包括家属和他的私人司机。即Diona Arika Andra Putri16）、Dianita Gemma Dzalfayla9）、Amel 以及2名司机YantoTasrok40）。

其余的受伤者有Emi41）、Zanette Kalila13）、Santi22）、Fitriyanim23）和Windy23）。

雅京首都地方警察长伊利雅宛（Iriawan）警察少将说，周二（1227日）大约上午9点有某证人前往Kayuputih警署报案。

接到报案后，雅京首都刑侦组立即来到现场调查。”伊利雅宛周二（27/12）在发生现场如是说道。

据警方报道，自周一（1226日）中午，11受害者被关进一间仅有1.5M x 1.5M，面积约有2.25平方米的浴室里。估计死者可能缺乏氧气，导致死亡。因为他们已经在小房间里超过17小时。5人死者遗体已被送往Pulaomas附近的 Kartika医院。”伊利雅宛说。

到目前为止，警方还继续调查该豪宅，因为暂时还没发现有贵重的物品被偷窃，因此警方质疑这宗惨剧可能不仅是单纯的抢劫案件，警方不排除是一件谋杀案。警方推测凶手嫌疑犯34人。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=171700

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