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雅万高铁项目加快工程建设进度

中国国家开发银行已发放贷款

【罗盘报新闻网5月2日讯】随着中国国务院总理李克强将于本月6日至8日对印度尼西亚进行正式访问，近日雅万高铁项目再传佳音。

我国国营企业部长莉妮苏玛尔诺 （Rini Soemarno）周三（5月2日），在芝甘北（Cikampek）高速公路3公里处与来自中国和印度尼西亚的代表团一起观察雅万高铁工程施工进展时表示，作为雅万高铁项目的建设承包商联合体（HSRCC），国营PT Wijaya Karya上市公司将加速工程建设进度。特别是雅万高铁列车线路必须经过的13个隧道建设将加速施工的进度。

莉妮坦承，随着中国国家开发银行（CDB）上周已开始发放1.7亿美元（约合2.28万亿盾的第一笔贷款，使得政府加速雅万高铁项目的工程建设进度。

第一阶段贷款发放后，印尼政府希望未来两个月内，中国国家开发银行的贷款发放能达到10亿美元的指标。“我们也非常谨慎向中国国家开发银行取款，根据财务的需要适当地取得贷款。” 莉妮如斯说。

“希望雅万高铁项目建设能于2021年3月竣工并开始试车。但是政府仍希望能于2020年底完工，但列车还需要最少三个月的时间进行试运行全面的硬体和软体的测试，才可以确保万无一失。” 莉妮如斯说。

全长142.3公里，设计速度为每小时250公里，总投资预计超过59亿美元，由中国国家开发银行（CDB）融资的雅万高铁项目，沿线将将经过西爪哇省九个县市，并设有有四个站，包括雅京东区的哈林（Halim），加拉旺（Karawang），瓦利尼（Walini）和万隆。