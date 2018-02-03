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降低米价等三项要求 全国工会代表

拟于2月6日在雅京举行集会示威游行

【雅加达Liputan6.新闻网2月2日讯】来自雅京、茂物、德博、丹格朗和勿加西（Jabodetabek）的印尼联合工会（KSPI）和印尼金属工人联合会（FSPMI）约2万名劳工计划将于周二（2月6日）在国家宫前面举行示威游行。劳工向政府提出降低米价等三项要求。

“除了Jabodetabek有2万示威游行外，还有其他城市如万隆、泗水、三宝垄、棉兰、巴淡岛、日惹、亚齐、明古鲁、楠榜、望加锡、哥伦打洛、万鸦老和马辰也将举行示威游行。” 印尼联合工会主席赛义德（Said Iqbal）周五（2月2日）在雅京如是表示。

赛义德说，在2月6日举行的示威行动，劳工代表人民要求政府降低米价等三项要求。首先是是降低和电价，拒绝进口大米，实现粮食和能源主权。 其次，拒绝低工资，撤销2015年第78号政府条例。第三个要求是，地方首长和总统选举必须拥护劳工的候选人，以及反对78/2015政府条例。

“2月6日的行动不是第一次也是最后一次的行动。如果佐科威 卡拉政府不符合工人的要求，我们将确保劳动行动的升级将继续直到5月1日劳动节。” 赛义德说。

他将在爪哇岛、加里曼丹岛、苏拉威西岛、西努沙登加拉省、马鲁古和苏门答腊岛的各个工业区动员数十万劳工举行示威游行。

赛义德说：“工人们也将前往雅加达表达同样的要求。”

佐科威政府被认为没有提高劳工和小市民的福利。大米价格上涨和大米进口计划的实例以及提高电价计划反映了否定应促进政治主权的三项原则（Trisakti）和九项愿望（Nawa Cita）的概念。

赛义德说：“我国应该维持经济独立，不可依靠外国，何况在农民收割时候，政府反而决定进口大米，打击农民的稻谷价格，而进口大米仅会增加国家的外债，给后代带来巨大的外债负担。”

赛义德继续说，由于政府以上政策，劳动者、农民和小市民的购买力受到极大的抨击，导致人民购买力下降，何况一些劳动者可能将再次面临被解雇的命运。

赛义德认为所有这些主要原因之一是缺乏一个关于粮食主权和廉价能源的政策。